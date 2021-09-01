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Україна у ТКГ вимагає від РФ вжити заходів для припинення обстрілів на Донбасі

Україна вимагає від РФ повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню.

Україна у ТКГ вимагає від РФ вжити заходів для припинення обстрілів на Донбасі
Фото: unn.com.ua

Сьогодні відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ухвалене Координатором послом Халітом Чевіком, Головою СММ ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участіу ТКГ.

“Сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення”, - йдеться у повідомленні.

Українська сторона під час зустрічі наголосила, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму. Саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження.

“Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.

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