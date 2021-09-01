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У Мар'їнці знайшли схрон бойовика "ДНР" із більш ніж 3 тис. набоїв та зброєю

Зараз власник схрону переховується на окупованій території.

У Мар'їнці знайшли схрон бойовика "ДНР" із більш ніж 3 тис. набоїв та зброєю
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили новий схрон зброї поблизу лінії розмежування в Донецькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, облаштував схрон один із учасників незаконного збройного формування "ДНР" на прізвисько "Пятнашка". Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування.

Власник схованки воював на боці терористів під час захоплення свого села окупантами. Зараз він переховується на окупованій території Донеччини.

Під час обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено: майже 3 тисячі набоїв різного калібру; 5 гранат РГД 5; 9 гранат Ф1; 2 гранати РГН; запал УДЗ до гранати РГН; 8 гранатометних пострілів ВОГ-17; 2 гранатометних постріли ВОГ-25; 2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7; 3 хвостовики до пострілів РПГ 7; 3 снаряди калібру 23×152 мм; 2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.

Нагадаємо, раніше у центрі Кропивницького виявили схрон з гранатами та набоями до Калашникова.

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