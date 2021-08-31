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Пожежа у ландшафтному парку "Донецький Кряж" знищила 90 гектарів лісу

Про причини пожежі не повідомляється.

Унаслідок пожежі в ландшафтному парку "Донецький Кряж" на непідконтрольній Україні частині Донецької області знищено 90 гектарів листяного лісу.

Фото: Новости Донбасса

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на "МНС" угруповання "ДНР".

Крім того, вогонь знищив 4 гектари сухої трави на відкритій території.

Пожежа в ландшафтному парку "Донецький Кряж" сталася опівдні 30 серпня. До ліквідації загоряння залучили понад 100 осіб і 20 одиниць техніки. Про причини пожежі не повідомляється.

У ландшафтному парку "Донецький Кряж" знаходяться рідкісні рослини і тварини, частину яких занесено до Червоної книги.

Нагадаємо, вчора у ДСНС повідомили про виникнення лісової пожежі у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

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