Унаслідок пожежі в ландшафтному парку "Донецький Кряж" на непідконтрольній Україні частині Донецької області знищено 90 гектарів листяного лісу.
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на "МНС" угруповання "ДНР".
Крім того, вогонь знищив 4 гектари сухої трави на відкритій території.
Пожежа в ландшафтному парку "Донецький Кряж" сталася опівдні 30 серпня. До ліквідації загоряння залучили понад 100 осіб і 20 одиниць техніки. Про причини пожежі не повідомляється.
У ландшафтному парку "Донецький Кряж" знаходяться рідкісні рослини і тварини, частину яких занесено до Червоної книги.
Нагадаємо, вчора у ДСНС повідомили про виникнення лісової пожежі у Сєвєродонецькому районі Луганської області.