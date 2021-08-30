Фото: ДСНС

У Луганській області в понеділок, 30 серпня, загорівся ліс. Наразі рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, гасіння триває.

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Луганській області.

"30 серпня о 13:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину). Завдяки злагодженим діям рятувальників, лісників та ЗСУ вдалося запобігти поширенню вогню", - сказано в повідомленні.

Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ - 2 одиниці техніки та 15 співробітників, від ДСНС - 6 одиниць пожежної техніки 35 чоловік особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області.

За допомогою безпілотного літального приладу рятувальники постійно здійснювали моніторинг ситуації.

Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння вогню триває.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, торік 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу. Рятувальникам лише на 9-й день вдалося погасити пожежі.

Під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб. Загинули 11 осіб, з яких три людини померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три людини - внаслідок серцевих нападів. Ще у чотирьох осіб причину загибелі встановлюють. Постраждали 19 осіб (зокрема три співробітники ДСНС).

Згодом повідомляли, що шістьох посадовців ДСНС судитимуть за підробку документів під час масштабних пожеж на Луганщині. Співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.