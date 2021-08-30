"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху потягів через обстріл Авдіївки

"Укрзалізниця" продовжила до 3 вересня обмеження руху поїздів у Донецькій області поблизу Авдіївки, запроваджене 28 серпня через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

Відповідну інформацію компанія оприлюднила у Telegram-каналі.

Так, поїзд №136 Київ - Авдіївка поки що курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди і поїзд №826 Дніпро - Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

Нагадаємо, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли цивільної інфраструктури Авдіївки. Під час обстрілу Авдіївки було поранено 8 українських військових.

Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

За фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження.