У нацпарку "Кременецькі гори" знайшли нелегальний піщаний кар'єр

Фото: СБУ

На території Національного природного парку "Кременецькі гори" у Тернопільській області діяв нелегальний піщаний кар'єр, заради якого було знято екскаваторами майже 8 га ґрунтового покрову.

Про це повідомляється на сайті СБУ та Тернопільської обласної прокуратури.

За попередніми оцінками, на території парку незаконного видобули піску та каміння-пісковику на загальну суму понад 7 млн гривень.

Організаторами кар'єру вважаються п'ятеро представників місцевої комерційної структури. Відкрито справу за ч. 1 ст. 240 КК України - порушення правил використання надр.

В рамках провадження встановлюється розмір збитків, завданих екосистемі. На місці незаконної розробки копалин об’єкти природно-заповідного фонду зазнали незворотних змін.

Техніку, яка використовувалась на кар'єрі, збираються арештувати.

Фото: СБУ

Кременецькі гори, розташовані на півночі Тернопільської області, отримали статус національного природного парку в 2009 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що e Тернопільській області під час видобування вапняку знищили геологічну пам’ятку "Останці Сарматського моря", яка налічувала 5 млн років.