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​Мін'юст узяв на роботу засуджену до довічного ув'язнення жінку, - Малюська

Міністр наголосив, що "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

​Мін'юст узяв на роботу засуджену до довічного ув'язнення жінку, - Малюська
Фото: Макс Требухов

Міністерство юстиції України взяло на роботу жінку, яка відбуває довічне ув'язнення. Про розповів голова Мін'юсту Денис Малюська, підбиваючи підсумки своєї роботи за два роки.

"Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", – написав він у фейсбуці.

Малюська також зазначив, що, на його думку, працювати треба усім працездатним.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А у ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація – головна мета, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", - додав міністр.

Про готовність брати на роботу засуджених до довічного ув'язнення Малюська говорив ще восени минулого року. За його словами, "величезна кількість "довічників" – украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди".

У жовтні 2020 року голова Мін'юсту наводив дані, що в місцях позбавлення волі утримуються понад 1,5 тис. засуджених на довічні терміни. Утримання кожного з них обходиться щомісяця щонайменше у 10 тис. гривень.

Нагадаємо, за часів незалежності України на волю вийшли восьмеро довічників. Кожен з них, відповідно, відбув 20, 15, 1,4, 19, 15, 9, 22 та 27 років ув’язнення перед тим, як до них було застосовано помилування і вони вийшли на волю.

Європейський суд з прав людини констатував, що чинний механізм помилування не відповідає Європейській конвенції і механізм звільнення довічників повинен бути чіткішим і прозорішим. А Кабінет міністрів України пропонує запровадити право на дострокове звільнення для засуджених до довічного ув'язнення після 25 років відсидки.

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