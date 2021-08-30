​Мін'юст узяв на роботу засуджену до довічного ув'язнення жінку, - Малюська

Міністр наголосив, що "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

Міністерство юстиції України взяло на роботу жінку, яка відбуває довічне ув'язнення. Про розповів голова Мін'юсту Денис Малюська, підбиваючи підсумки своєї роботи за два роки.

"Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", – написав він у фейсбуці.

Малюська також зазначив, що, на його думку, працювати треба усім працездатним.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А у ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація – головна мета, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", - додав міністр.

Про готовність брати на роботу засуджених до довічного ув'язнення Малюська говорив ще восени минулого року. За його словами, "величезна кількість "довічників" – украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди".

У жовтні 2020 року голова Мін'юсту наводив дані, що в місцях позбавлення волі утримуються понад 1,5 тис. засуджених на довічні терміни. Утримання кожного з них обходиться щомісяця щонайменше у 10 тис. гривень.

Нагадаємо, за часів незалежності України на волю вийшли восьмеро довічників. Кожен з них, відповідно, відбув 20, 15, 1,4, 19, 15, 9, 22 та 27 років ув’язнення перед тим, як до них було застосовано помилування і вони вийшли на волю.

Європейський суд з прав людини констатував, що чинний механізм помилування не відповідає Європейській конвенції і механізм звільнення довічників повинен бути чіткішим і прозорішим. А Кабінет міністрів України пропонує запровадити право на дострокове звільнення для засуджених до довічного ув'язнення після 25 років відсидки.