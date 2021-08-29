Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом

Помер Герой України, капітан Олександр Петраківський, який ціною власного здоров’я влітку 2014 року врятував цілу колону армійців під Луганськом.

Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“20 липня 2014 року його загін дав бій бойовикам, а заразом і можливість цілій колоні українських вояків пройти без втрат. Потрібно було забезпечити проходження колони техніки Збройних Сил та сил 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” до аеропорту Луганська.

Вороги обстріляли позиції українських військовослужбовців з мінометів. У бою один з бійців загубив шолом. Побачивши це, капітан Олександр Петраківський віддав підлеглому свій кевларовий шолом, чим врятував йому життя. Після бою солдат виявив на шоломі сім вм’ятин від осколків і тихо сказав: “Якби не командирський шолом, то не залишився б живий…”. Між тим, за кілька хвилин після того, як офіцер віддав свій шолом розвіднику, йому в голову влучив осколок міни”, – йдеться у повідомленні.

Попри важке поранення, він виносив з-під обстрілу поранених бійців і продовжував керувати підрозділом.

Колона скористалась боєм і без втрат прорвалася крізь засідку ворога.

“Після поранення в голову, Олександр впав у кому. Але завдяки діям лікарів згодом став на ноги. За сім років наш побратим пережив десятки важких операцій, тяжку і тривалу реабілітацію”, – зазначили військові.