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Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам

Посмертно нагородили Святослава Горбенка і Віктора Гурняка.

Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Званням Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” Святослав Горбенко.

Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Звання Героя також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

Нагороду отримали батьки бійця Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Нагадаємо, 22 серпня 2019 року Указом Президента 29 серпня було офіційно встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. На державному рівні цей день відзначили втретє.

У Києві вшанували пам'ять військових та правоохоронців, які загинули за свободу України.

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