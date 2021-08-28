Для виходу з порту воно має сплатити близько 150 тис. гривень штрафу.

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпаж літака Окремої Одеської авіаційної ескадрильї виявив великі бурі плями навколо закордонного вантажного судна, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції вирушив до місця події.

На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном.

Наразі на вихід судна з порту накладено заборону виплати Україні відшкодування урозмірі близько 150 тис. гривень.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, на початку липня було повідомлено підозру члену екіпажу судна, яке розлило в одеському порту 8 тонн пальмової олії.