Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Прикордонники затримали болгарське судно за забруднення Чорного моря

Для виходу з порту воно має сплатити близько 150 тис. гривень штрафу.

​Прикордонники затримали болгарське судно за забруднення Чорного моря
Фото: mvs.gov.ua

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпаж літака Окремої Одеської авіаційної ескадрильї виявив великі бурі плями навколо закордонного вантажного судна, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції вирушив до місця події.

На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном.

Наразі на вихід судна з порту накладено заборону виплати Україні відшкодування урозмірі близько 150 тис. гривень.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, на початку липня було повідомлено підозру члену екіпажу судна, яке розлило в одеському порту 8 тонн пальмової олії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також