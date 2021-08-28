Оголосили підозри учасникам акції націоналістів на Банковій (оновлено)

Активісти 30 серпня приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня на Банковій, членам "Нацкорпусу", інформує МВС.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії.

Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

“Сьогодні слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Оновлення 15:48. У Нацкорпусі повідомили, що про підозру повідомили двом ветеранам полку "Азов" – голові Черкаського міського осередку Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку та його бойовому побратиму Олегу Довбишу.

“Одразу після вручення підозр прес-служба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що не відповідає дійсності, адже суд ще навіть не був призначений! Можна зробити висновок, що результат уже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання”, – йдеться у повідомленні організації.

Активісти заявили, що Дмитро Кухарчук – публічна особистість і відомий в Черкасах громадський та політичний діяч.

30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також, о 10:00 перед будівлею представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів.

Нагадаємо, 14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Під час мітингу постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження.

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператора каналу 1+1.