На Донбасі окупанти порушили “тишу” сім разів

У суботу ворог стріляв біля Троїцького та Світлодарська.

Протягом п’ятниці, 27 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Станом на ранок суботу, 28 серпня у зоні бойових дій було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, 28 серпня з населеного пункту Мінеральне на території “так званої ДНР” обстріляли українські військові частини в Авдіївці.