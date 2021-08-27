Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідала технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі УЗ, вартість якої становить понад 3 млрд гривень. При цьому учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Налагодили корупційний механізм придбання запчастин громадянин Росії спільно з посадовцями держпідприємства. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру в Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію наклали арешт. Тривають слідчо-оперативні дії.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили банду, учасники якої тоннами крали газ із вагонів-цистерн потягів. Раніше поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці. До протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом організація налічувала близько 40 осіб.