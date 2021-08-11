Протягом одного дня вони викрадали від 5-ти до 30-ти тонн вантажу.

Оперативники та слідчі Нацполіції викрили злочинну організацію, до якої входили близько 40 осіб, що обкрадала вантажні потяги на Придніпровській залізниці. Зловмисники спеціалізувалися на крадіжках із товарняків міндобрив та вугілля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи, створив 34-річний мешканець Запорізької області. До протиправної діяльності були залучені працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. Загалом організація налічувала близько 40 осіб.

Зловмисники діяли за налагодженими схемами: викрадали вантаж, коли потяг перебував на залізничній станції або ж під час руху товарняка.

Фото: npu.gov.ua

Протягом одного дня фігуранти відвантажували від 5-ти до 30-ти тонн вантажу. У подальшому викрадену продукцію збували серед населення суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, які спеціалізуються на реалізації вугілля.

Окрім того, встановлено, що кошти від злочинної діяльності передавалися представникам криміналітету, так званим "смотрящим". Наразі встановлено і задокументовано близько 30 фактів злочинної діяльності.

Фото: npu.gov.ua

Поліцейські провели 58 санкціонованих обшуків, до яких були залучені близько 200 поліцейських: оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, оперативники поліції Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення із Дніпропетровської та Донецької, Харківської та Кіровоградської областей.

Фото: npu.gov.ua

У результаті вилучено речові докази: мобільні телефони, гроші та банківські картки, чорнові записи, транспортні засоби, які використовувалися під час вчинення злочину, журнали реєстрації появи сторонніх осіб на залізничних коліях та нестачі вантажу на вагонах, документи щодо руху поїздів, мішки з вугіллям та селітрою.

Організатору та 15 активним учасникам злочинної організації повідомили про підозруза ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації), та ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. 12 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, наприкінці березня через крадіжку електрокабеля затримувалися поїзди на ніжинському напрямку.