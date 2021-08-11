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Унаслідок обстрілу російських найманців на Донеччині загинув 86-річний чоловік

Трагічна звістка надійшла із села Новоселівка Друга.

Унаслідок обстрілу російських найманців на Донеччині загинув 86-річний чоловік
Фото: http://www.mobilmusic.ru

У результаті обстрілу російськими окупантами села в Донецькій області загинув місцевий житель.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко у фейсбуці.

Він додав, що на місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, що у шпиталі помер один із трьох поранених учора український військових.

У штабі ООС повідомили, що російські найманці 10 серпня 16 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема окупанти з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру здійснювали обстріл населеного пункту Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення не було.

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