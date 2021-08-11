На кадастровій карті з'явились межі громад

Оновлення носить інформативний характер, але може допомогти при землеустрою.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала новий шар на публічну кадастрову карту, на якій вказано межі територіальних громад.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Він може стати у пригоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади. Наразі оновлення носить інформативний характер, однак вже може допомогти при розробці документації землеустрою. Новий шар кадастрової карти дозволить полегшити роботу з комплексними планами просторового розвитку територіальних громад", - йдеться в пресрелізі.

Кадастрова карта доступна за адресою map.land.gov.ua.

Її виклали в інтернет у 2013 році. Відтоді функціонал та можливості карти постійно розширюють.

Зараз вона має кілька базових шарів (ортофотоплани, оглядова карта тощо), сім кадастрових шарів (кадастровий поділ, архівні ділянки, обмеження у використанні земель, ґрунти та ін.), шість аналітичних шарів (зокрема, й межі територіальних громад).

На карті також є шари лісів, природно-заповідних зон, земель Міністерства оборони, родовищ корисних копалин тощо.