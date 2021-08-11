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Один із поранених учора на Донбасі військових помер у лікарні

За добу окупанти 16 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Один із поранених учора на Донбасі військових помер у лікарні
Фото: Макс Левин

Один з трьох українських військовослужбовців, які вчора були поранені біля Луганського, помер у лікарні. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як сказано у ранковому зведенні, протягом минулої доби, 10 серпня, ворог 16 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру російські найманці здійснювали обстріл населеного пункту Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів. Біля Нью-Йорка ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі Катеринівки російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний", - сказано в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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