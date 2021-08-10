В Україні запрацював проєкт, у межах якого дітей із синдромом Дауна та їхніх братів і сестер навчатимуть музики онлайн

В Україні розпочав роботу експериментальний музичний онлайн-гурток для дітей із синдромом Дауна та їхніх сиблінгів (рідних братів і сестер).

Ця унікальна ініціатива започаткована ВБО "Даун Синдром" за підтримки Українського культурного фонду.

Організатори прагнуть у першу чергу розвинути потенціал до музикування у дітей із синдромом Дауна, який допоможе їм висловитись і комунікувати через музику.

Проєктом також хочуть привернути увагу музичних педагогів, які часто не знають, як працювати з такими дітьми.

Головною складовою проєкту є інформаційна кампанія "Музика – важлива. Музика – можлива", спрямована на інформування суспільства до можливостей та здібностей дітей із синдромом Дауна.

Фото: facebook.com/downsyndrome.org.ua

"Музикування для цих дітей не лише творчість та самовираження, а й потужний терапевтичний інструмент, що розвиває ритміку, комунікативні навички та внутрішній самоконтроль – що в свою чергу сприяє можливості соціалізації та самореалізації у суспільстві", – пояснюють у ВБО "Даун Синдром".

Під час реалізації проєкту заняття будуть постійно адаптуватися музичними педагогами Валерією Бровко-Дивиною та Юлією Мирончук під культурний запит і потреби учасників.

Також будуть залучені корекційний педагог Ольга Лісненко та психолог Юлія Головата, які проводитимуть супервізії та інтервізії для батьків і педагогів, для корекційної роботи з розвитком дитини через музикування.

У гуртку будуть займатися не лише діти з синдромом Дауна, а й їхні молодші чи старші брати та сестри. Це робиться для того, щоб у сім’ї не виникала дисгармонія через перетягування уваги батьків з дитини на дитину.

"Було помічено, що в сім'ях, де виховується дитина з інвалідністю, дуже часто саме цій дитині приділяється більше часу та уваги батьків. Відповідно, інші діти родини страждають із-за нестачі цієї уваги. Ми хочемо привернути увагу до такої проблеми, підтримати й інших дітей у сім’ї та показати можливості вирішення таких труднощів", – зазначають організатори.

Уперше в Україні в рамках проєкту будуть розроблені педагогічні рекомендації зі знайомства з музикуванням дітей із синдромом Дауна для працівників музичного і педагогічного напрямків та інших зацікавлених осіб.

"Наша мета не тільки розповісти широкому загалу про музикування дітей з синдромом Дауна, а й зацікавити музичних педагогів різних освітніх установ у тому, щоб вони не боялись брати навчати таких дітей музиці. Проблема з неготовністю педагогів братися за навчання музиці дітей з інвалідністю часто зав'язана на елементарному нерозумінні можливостей", – пояснюють у ВБО "Даун Синдром".

Буклет в електронному форматі буде розміщено у відкритому доступі, а також розіслано до музичних установ областей України.

Також усі охочі можуть долучитися до двох онлайн-зустрічей, де музичні педагоги поділяться досвідом і дадуть відповіді на питання, що виникнуть в аудиторії в процесі реалізації проєкту.

Ініціатива триватиме до кінця жовтня, адже це Всесвітній місяць поінформованості про синдром Дауна. Передбачається можливість продовження діяльності музичного гуртка за наявності зовнішнього фінансування.

Слідкуйте за новинами проєкту тут:

http://downsyndrome.org.ua/

https://www.facebook.com/downsyndrome.org.ua/

Контакти для додаткової інформації:

Ольга Ситнік + 38 050 764 34 20, olha.sytnik@gmail.com