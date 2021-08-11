У Дніпрі невідомі в масках вкрали термінал із супермаркету, вивізши його на візку

У Дніпрі невідомі в супермаркеті взяли візок, повантажили на нього термінал IBox і зникли з ним у невідомому напрямку.

Як повідомляє Днепр Оперативный, інцидент трапився у магазині "Сільпо" на вулиці Юрія Кондратюка.

Про подію в поліцію заявив охоронець "Сільпо", якому не вдалося наздогнати грабіжників.

За його словами, люди зайшли до магазину в чорному одязі (в чорних кепках і футболках) і медичних масках. Вони впевнено підійшли до терміналу і повантажили його у продуктовий візок.

Згодом переклали вкрадене у білий мікроавтобус Volkswagen і зникли у дворах житлового масиву "Покровський".

Як повідомляли, в червні двоє чоловіків демонтували і викрали платіжний термінал поблизу крамниці на вулиці Лісківській у Києві. Поліція схопила їх на "гарячому".