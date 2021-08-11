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Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом".

Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі
Фото: instagram.com/conorshanahan79

Компанія Red Bull Україна вибачилась за дрифт на Софійській площі.

"На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у такому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", - йдеться в інстаграмі компанії.

Нагадаємо, вранці 10 серпня Red Bull влаштував на Софійській площі рекламні зйомки за участі ірландського гонщика Конора Шанагана.

Мерія Києва заявила, що жодних дозволів на організацію та проведення зйомок біля "Софії Київської" не давала, у зв'язку з чим поліція відкрила кримінальну справу за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України та вилучила автомобілі Red Bull.

Софійська площа після зйомок була сильно забруднена гумою від коліс. Крім того, було пошкоджено клінкерне покриття площі.

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