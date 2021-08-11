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З 12 серпня відновлять рух швидкісного трамвая на Борщагівку

Станцію "Індустріальну" трамваї наразі проходитимуть транзитом.

З 12 серпня відновлять рух швидкісного трамвая на Борщагівку
Фото: КМДА

Із 12 серпня у Києві відновлюється рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".

У зв’язку з проведенням капітального ремонту вулиці Борщагівської трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів, інформує пресслужба КМДА.

Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

  • маршрут № 1 – "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";
  • маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";
  • тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".

Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

Як повідомляли, трамвайний рух тимчасово закривали через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

Раніше Київська міська рада схвалила початок проєкту, відповідно до якого заплановано подовжити Борщагівську лінію швидкісного трамвая до центру.

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