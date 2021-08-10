​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок обстрілу окупантів

Стан одного з поранених - важкий.

Троє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок обстрілу окупантів
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі сьогодні поранено трьох українських військовослужбовців. Стан одного з поранених - важкий, інформує пресслужба ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна - тяжкий, двох - задовільний", - сказано в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, у суботу, 7 серпня, на Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області, який служив за контрактом з червня 2020 року. Ще двоє військових дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також