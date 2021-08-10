Троє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок обстрілу окупантів

Стан одного з поранених - важкий.

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі сьогодні поранено трьох українських військовослужбовців. Стан одного з поранених - важкий, інформує пресслужба ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна - тяжкий, двох - задовільний", - сказано в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, у суботу, 7 серпня, на Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області, який служив за контрактом з червня 2020 року. Ще двоє військових дістали поранення.