У Севастополі апеляційний суд залишив чинним вирок 6,5 років ув'язнення для "свідка Єгови" Сташевського

Колегія Севастопольського міського суду залишила в силі вирок першої інстанції у справі Віктора Сташевського, засудженого на шість з половиною років за організацію діяльності релігійного об'єднання "Свідків Єгови", забороненого в Росії.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Засідання відбувалося в закритому режимі. Сташевського на розгляд апеляції не доставили, його участь було забезпечено шляхом відеоконференцзв'язку. Розгляд скарги тривав близько 40 хвилин.

Оголошення вироку було відкритим. На офіційному сайті суду інформація про учасників цього процесу, а також відомості про прийняте рішення приховані.

Як повідомлялося, 4 червня 2019 року в Севастополі ФСБ провела обшуки щонайменше в 9 будинках місцевих віруючих. Був затриманий 52-річний Сташевський, однак наступного дня його відпустили з ізолятора під підписку про невиїзд. Проти нього було порушено кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації".

29 березня цього року Гагарінський районний суд Севастополя засудив його до 6,5 років позбавлення волі. Сташевський був узятий під варту просто в залі суду після оголошення вироку.

Нагадаємо, Верховний суд РФ у 2017 році визнав екстремістською релігійну організацію "Свідки Єгови" і заборонив її діяльність в Росії. Також діяльність цієї організації заборонена в окупованому Криму.

Співробітники ФСБ неодноразово проводили на території півострова обшуки і затримання підозрюваних в участі в релігійній організації "Свідки Єгови". За даними правозахисного центру "Меморіал", у Росії кілька десятків прихильників цієї релігійної організації зазнали кримінального переслідування.

У серпні 2018 року правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 29 прихильників релігійної організації "Свідки Єгови", обвинувачених у Росії в екстремізмі.

"Свідки Єгови" - міжнародна організація, яку нерідко зараховують до сект. "Британська енциклопедія" визначає "Свідків Єгови" як прихильників міленаристської секти (вірування, що Ісус Христос і християни будуть правити світом протягом тисячі років).