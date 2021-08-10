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​На Вінниччині фермер закрив у металевій сушарці для фруктів робітника за погану роботу

Майже добу 43-річний заручник просидів без їжі та води у спеку.

​На Вінниччині фермер закрив у металевій сушарці для фруктів робітника за погану роботу
Фото: mvs.gov.ua

У Вінницькій області місцевий фермер позбавив волі свого робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор. Це сталося у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Майже добу 43-річний заручник без їжі та води у спеку просидів у металевій сушарці для фруктів, яка знаходилась всередині зерносховища, зовні засипана зерном. Через те, що приміщення було вщент заповнене металевими полицями для сушіння фруктів, чоловік міг там знаходитися лише у сидячому положенні. Його прохання про допомогу почула місцева жителька і повідомила в поліцію.

Правоохоронці звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід, а фермеру наразі загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: mvs.gov.ua

Потерпілий розповів, що його закрив фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець у такий спосіб вирішив покарати його за погану робору. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав.

Дії 58-річного підприємця кваліфіковані, як "незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань". 9 серпня йому було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу. За такий злочин передбачено покарання - до п’яти років ув’язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у червні в Києві троє хлопців та дівчина викрали таксиста і вимагали в нього $25 тисяч.

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