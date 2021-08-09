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Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний

Президент представив новопризначених командувачів у ЗСУ.

Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний і представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських Сил ЗСУ про ситуацію в зоні відповідальності. Президент також представив генералів та офіцерів, призначених на керівні посади.

"Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського", – сказав він.

Фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", - додав президент.

Фото: Офіс президента

Зокрема,  Зеленський зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Фото: Офіс президента

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини", - резюмував президент.

Зазначимо, що в липні минулого року українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний.

У 2016 році Україна провела навчання щодо захисту острова Зміїний.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 5 серпня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що Вища атестаційна комісія рекомендувала низку ключових призначень на посади, що комплектуються особами вищого офіцерського складу.

4 серпня юристка, колишня кандидатка в депутати Київської міськради Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони. Вона очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

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