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У Львівській області в двох масштабних ДТП постраждали 13 людей

В обох випадках водій виїхав на зустрічну смугу.

У Львівській області вранці в понеділок, 9 серпня, сталися дві масштабні ДТП, в яких постраждали 13 людей.

Про це повідомила місцева поліція.

Перша з них сталася о 07:20 на вулиці Драгоманова у місті Кам’янка-Бузька. Водій легкового автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з рейсовим автобусом "Стриганка - Львів". 44-річного водія Mazda та п'ятьох пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років госпіталізували.

Фото: lv.npu.gov.ua

Друга аварія за схожих обставин сталася близько 09:10, на автодорозі Київ-Чоп у селі Козьова Стрийського району. Водій Citroën виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2106.

Внаслідок ДТП госпіталізували обох водіїв, трьох пасажирів ВАЗ та двох пасажирів Citroën. Всі постраждалі - молоді люди, найстаршому - 31 рік, наймолодшим - 15 та 16 років.

Фото: lv.npu.gov.ua

Обидві аварії розслідують в рамках проваджень за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

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