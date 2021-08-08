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У Харкові чоловік погрожував підірвати гранатою під'їзд і заснув до приїзду поліції

Його доставили до психіатричної лікарні.

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранатою під'їзд і заснув до приїзду поліції
Архівне фото
Фото: kremenchug.ua

Поліцейські Харкова виїхали на виклик про можливий вибух на території Слобідського району міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Повідомлення про те, що житель 9-поверхівки по вулиці Дніпровській погрожує підірвати під'їзд будинку, надійшло до поліції 8 серпня о 15:24 від сусідів громадянина. Патрульні евакуювали мешканців квартир під'їзду. При виїзді на місце слідчо-оперативна група виявила чоловіка, який нібито погрожував підірвати будівлю, сплячим", - йдетья у повідомленні.

Вибухонебезпечних предметів або речовин у його помешканні поліцейські не знайшли.

На місце була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного чоловіка до обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік підірвався на гранаті, бо від нього пішла кохана.

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