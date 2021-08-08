У Харкові чоловік погрожував підірвати гранатою під'їзд і заснув до приїзду поліції

Його доставили до психіатричної лікарні.

Поліцейські Харкова виїхали на виклик про можливий вибух на території Слобідського району міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Повідомлення про те, що житель 9-поверхівки по вулиці Дніпровській погрожує підірвати під'їзд будинку, надійшло до поліції 8 серпня о 15:24 від сусідів громадянина. Патрульні евакуювали мешканців квартир під'їзду. При виїзді на місце слідчо-оперативна група виявила чоловіка, який нібито погрожував підірвати будівлю, сплячим", - йдетья у повідомленні.

Вибухонебезпечних предметів або речовин у його помешканні поліцейські не знайшли.

На місце була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного чоловіка до обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік підірвався на гранаті, бо від нього пішла кохана.