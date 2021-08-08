Завтра в Україні обіцяють спеку і місцями – короткочасні дощі

У понеділок, 9 серпня, у західних, місцями у східних областях України – короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише Interfax.com.ua.

Вітер північний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, у південній частині до 21°; вдень 27-32°, на Луганщині до 35°, на заході 22-27°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві в понеділок без опадів; температура повітря вночі 15-17°, вдень близько 30°

У вівторок, 10 серпня, в Україні, крім заходу, вночі та півдня країни місцями короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря у південній та східній частинах вночі 16-21°, вдень 28-33°; на решті території вночі 12-17°, вдень 24-29°, у західних областях 21-26°.

У вівторок у Києві місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 15-17°, вдень 26-28°.