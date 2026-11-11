Від юного самородка до Зали світової шахової слави. Історія Василя Іванчука

Я познайомився з Василем Іванчуком навесні 1983 року, коли йому було 13 років. У Києві проходив чемпіонат СРСР серед юнаків. Його привіз тодішній тренер, мій давній приятель Михайло Некрасов. Біда була в тому, що Василь не мав права грати в цьому турнірі. Але був ще обхідний шлях. Українська шахова організація як організатор мала можливість включити кого заманеться.
Я в ті часи працював кореспондентом республіканської «Спортивної газети», а також був відповідальним секретарем Федерації шахів України, тому мав деякий вплив на чиновників Спорткомітету. Ось чому Некрасов звернувся до мене з проханням посприяти участі хлопчика. «Можеш його проекзаменувати», — запропонував Михайло. Що і було зроблено. Ми зіграли партій десять у бліц, і Вася тримався досить гідно. Я був полонений його грою і почав клопотатися за юного львів’янина. Та ба, до турніру включили іншого хлопчика, який зірок з неба не хапав та й виступив досить посередньо. І тільки через багато років я дізнався, що мама цього юного шахіста привезла чиновнику, від якого залежало включення в турнір, покришки для його автомобіля. Зрозуміло, перебити такий козир простим талантом ми не могли.
Втім, я запросив Василя до редакції, де зробив матеріал про нього. Про те, що родом Іванчук з Тернопільської області, містечка Копичинці. Що тато в нього прокурор, а мама — вчителька. Що тато навчив його гри в шестирічному віці. І, не маючи спочатку тренерів, він привчився до самостійної аналітичної роботи. Що Василь — шаховий самородок і йому пророкують велике майбутнє.
Пам’ятаю, саме тоді я йшов Хрещатиком зі своїми друзями, і назустріч проходив Іванчук. «Запам’ятайте цього хлопчика. Можливо, це — шаховий геній», — сказав я їм. «Видно, що геній», — відповіли вони. Дійсно, юнак ішов повністю заглиблений у себе, розмахуючи руками, мало звертаючи увагу на те, що відбувається навколо. Та й поведінка Василя за шахівницею була вельми незвичайною. Нерідко юний шахіст спрямовував погляд у стелю. Очевидно, тому, що прекрасно прораховував варіанти подумки, і дивитися на дошку для нього було не настільки необхідно. Ця звичка збереглася в українського гросмейстера й у зрілі роки.
Пізно почавши виступати у великих шахах (у 14 років, наприклад, Руслан Пономарьов уже був гросмейстером), Іванчук, попри це, встиг досягти успіхів у юнацьких шахах. Він став чемпіоном Союзу в шістнадцять років, у тому ж віці завоював і європейський титул. А ось звання чемпіона світу серед юнаків 19-річному Іванчуку не дісталося. У переграванні він програв французу Жоелю Лотьє.
Перший пік його шахової кар’єри припадає на кінець 80-х — початок 90-х років. Бойовим хрещенням 19-річного шахіста можна назвати чемпіонат СРСР 1988 року, в якому брали участь чинний чемпіон світу Гаррі Каспаров, Анатолій Карпов — його великі попередники, які очікувано поділили перше-друге місця. Крім того, грали Василь Смислов, недавні учасники матчів претендентів на світову корону Андрій Соколов, Артур Юсупов і Рафаель Ваганян. І українець не дав собі в кашу наплювати: чотири перемоги за двох поразок (від Каспарова і Смислова), так звані «плюс два» — цілком гідний результат.
Наступні три роки, з 1989-го по 1991-й, піднесли його в шахову еліту. За рейтингом львів’янин став третім шахістом світу. При цьому він став переможцем багатьох великих турнірів, серед яких відзначимо міжзональний турнір у Манілі (розділив перше місце з Борисом Гельфандом, тоді ще співвітчизником Василя), а головне — супертурнір у Лінаресі.
Тут Іванчук у 1991 році випередив Гаррі Каспарова та Анатолія Карпова (двох, без сумніву, найсильніших шахістів світу на той момент). Здолав він великих чемпіонів і в особистих зустрічах — білими. Причому обидві ці перемоги були здобуті в блискучому стилі, але зовсім по-різному. Навіть перший хід Василь обрав різний у партіях із кожним із чемпіонів. З Каспаровим українець застосував 1. е4 і в сицилійському захисті буквально розгромив грізного суперника. Важко знайти ще один приклад подібного розгрому в кар’єрі тринадцятого чемпіона світу. Карпова Василь переграв на нюансах в улюбленому варіанті Анатолія Євгеновича в захисті Німцовича.
І ось підійшов найважливіший момент — матчі претендентів на світову першість. У 1991 році одночасно з Карповим Іванчук вважався фаворитом. І перший поєдинок із пітерським шахістом Леонідом Юдасіним підтвердив цей статус Іванчука. Він буквально каменя на камені не залишив від суперника. Матч завершився 4,5:0,5. Причому нічия трапилася лише в останній партії. Все це дуже нагадувало виступи Роберта Фішера в роки його тріумфу!
Однак Василь у чвертьфіналі після впертої боротьби в додаткових партіях поступився Артуру Юсупову. Іванчук зрозумів, що на шляху до шахових вершин йому потрібно ще чимало працювати і перш за все досягти універсальності стилю та психологічної стійкості. Заважало й інше. Він зізнався: «Надто великий був ажіотаж, створений навколо моїх перспектив дійти до матчу з чемпіоном світу. Земляки-львів’яни навіть створили спеціальний фонд сприяння. Загалом, я, напевно, перегорів».
Як показали подальші події, у Василя з’явився так званий синдром Штейна. Чудовий львівський (а потім і київський) шахіст Леонід Штейн просто блискуче грав у невідбірних турнірах. Тут він міг обігнати й кількох чемпіонів світу. Але в міжзональних турнірах, зі значно слабшим складом, Леонід Захарович якось губився і так жодного разу не потрапив до матчів претендентів. Схоже явище спостерігалося і в Іванчука.
У боротьбі за корону йому дуже не щастило. А швидше за все, занадто великим було психологічне навантаження на Василя, і він не міг впоратися з тягарем відповідальності, зняти напругу і проявити свої найкращі якості. Особливо яскраво це видно на прикладі його виступів на чемпіонатах світу за нокаут-системою. У 1997 році — поразка від Ясіра Сейравана — 0,5:1,5. У 1999-му — поступився Лівіу-Дітеру Нісипяну — 1,5:2,5. Суперники в Іванчука — міцні, хороші гросмейстери, але все ж не його рівня.
Особливо прикрою була поразка Василя від Нісипяну у другій додатковій партії. Через свою звичку дивитися в стелю український гросмейстер забув, що ферзь суперника перемістився. Львів’янин пожертвував слона вже в дебюті, але несподівано Нісипяну забрав його не королем, а ферзем. І Іванчуку довелося негайно здатися.
Винятком став чемпіонат світу 2001 року в Москві, де Василь впевнено впорався зі своїми опонентами і пробився до фіналу. Особливо приємною стала перемога в півфіналі над давнім суперником і ровесником — індійцем Віші Анандом. У фіналі (тобто в матчі за звання чемпіона світу за версією ФІДЕ) Іванчуку протистояв його співвітчизник — 18-річний Руслан Пономарьов. Звичайно, 32-річний Василь вважався фаворитом. Але так склалося, що Руслан грав просто блискуче, або, можливо, до львів’янина повернувся «синдром Штейна». У всякому разі, корону завоював саме Пономарьов.
Ось лише скромний перелік досягнень Василя Михайловича. Іванчук є віцечемпіоном світу (2002), чемпіоном світу з бліцу (2007) та рапіду (2016) й чемпіоном Європи (2004). Він чотири рази вигравав шахову олімпіаду: у складі збірної України (2004, 2010) та збірної СРСР (1988, 1990). Також тричі вигравав супертурнір у Лінаресі (1989, 1991, 1995).
Це один із небагатьох шахістів, якого колеги серйозно називають генієм. Ну як було такого шахіста не вибрати до Зали шахової слави? Щирі вітання Василю Михайловичу!
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