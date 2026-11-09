Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві

Він зазначив, що держава не відшкодовує місту навіть перевезення пільгових категорій.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ідею президента запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва і знайти резерв автобусів. У дописі в Telegram 9 листопада він повідомив, що резерв транспорту для додавання на маршрути є, а от водіїв немає. «Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..», – зазначив він, пославшись на нещодавню заяву Володимира Зеленського про те, що поліція везла енергетиків на об'єкт, аби ті підключали живлення для будинків, мешканці яких перекрили дорогу.

Кличко сказав, що після зупинки електротранспорту в Києві кількість автобусних маршрутів зросла до 129. На них курсують 418 автобусів з 685 водіями.

Ще 114 маршрутів закривають приватні перевізники з 680 маршрутками.

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«Наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв. Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів!» – сказав він.

Кличко підкреслив, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро, оскільки їздить у транспортному потоці з приватними транспортними засобами.

«І про кошти на "безкоштовне". Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава», – зазначив міський голова і очільник КМДА.

Контекст

Центральна влада неодноразово критикувала міську владу Києва за темпи підготовки міста до викликів зими і захист об'єктів від російських ударів. Зокрема, Зеленський сказав, що хоче створити «кабінет» з різними людьми для допомоги місту. Кличко на це відповів, що енергетичний штаб працює ще з весни.

Учора президент сказав, що доручив прем'єру підготувати програму безкоштовного проїзду в Києві та резерву автобусів.

У зв'язку з погіршенням ситуації в енергетиці Київ повністю зупинив рух трамваї і тролейбусів. До такого кроку вдавалися й цієї зими. Замість них на маршрути виїжджають автобуси.