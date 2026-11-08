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Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва

Уряд має підготувати конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва. 

Як зазначено у телеграм-каналі президента, про це йшлося під час селекторної наради.

Під час наради він заслухав доповіді по ситуації в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах. Окремо йшлося про виклики в Києві. Премʼєр-міністр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва. 

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“Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що на Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після ударів цієї доби. 

“Дніпро, Павлоград, Камʼянське, інші міста та громади області. На піку відключень без електрики було більш ніж 600 тисяч абонентів – люди, підприємства, критична інфраструктура. Подача електрики поступово відновлюється”, – сказав Зеленський.

Президент повідомив також, що окремо визначили завдання для МЗС України та дипломатичної команди Офісу Президента напередодні міжнародних заходів наступних тижнів. Також готуються нові пакети енергетичної підтримки для України та додаткові фінансові інструменти, щоб підтримати українців цієї зими. 

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