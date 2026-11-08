Головне за ніч та ранок неділі, 8 листопада: обстріл Одеси, майже 200 боєзіткнень, блекаут на ЗАЕС, день ДШВ

Нічні повітряні атаки , 199 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, аварійні відключення.

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У ніч проти 8 листопада та вранці російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Через обстріли виникли нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє Міненергетики України.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки та повітряні тривоги ускладнюють їх і затримують повернення електропостачання.

Найскладнішою станом на ранок залишається ситуація на Дніпропетровщині. Через російські удари пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання області енергооб’єктів. До стабілізації ситуації в регіоні діють екстрені аварійні відключення.

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Аварійні відключення також застосовують у Києві, Київській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Складною залишається ситуація і в столичному регіоні.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 199 боїв.

Найбільше атак українські захисники відбили на Костянтинівському напрямку – 23.

Дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2290 окупантів. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 606 400 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Від початку цього року підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили понад два десятки населених пунктів у трьох областях України.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара з нагоди свята Десантно-штурмових військ.

"Вони бʼються за українську землю з 2014-го, з першого дня повномасштабної війни зустріли ворога і стали на захист Півдня, Донбасу та Київщини. 95-та, 80-та, 79-та, 81-ша, воїни ДШВ! Завдяки вам вдається проривати ворожу оборону, успішно штурмувати і утримувати наші рубежі", – наголошує очільник Міноборони.

Також міністр зазначив, що на озброєнні десантників є дрони, артилерія та бронетехніка, однак головною силою ДШВ залишаються люди.

Минулого року дату відзначення Дня Десантно-штурмових військ перенесли з 21 на 8 листопада. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Нову дату обрали, щоб свято збігалося з Днем архангела Михаїла, який за новоюліанським календарем відзначають 8 листопада. Архангел Михаїл вважається покровителем воїнства.

В Одесі внаслідок чергового російського обстрілу загинула людина. Також пошкоджені адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, вранці російські війська влучили у склад продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

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Вранці 8 листопада російські військові атакували безпілотником рятувальників у Запорізькому районі. Надзвичайники саме проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару по укриттю в Комишувасі, повідомляє ДСНС України.

Унаслідок прицільної атаки особовий склад не постраждав. Водночас пошкоджень зазнала спеціальна рятувальна техніка.

"У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ ідеться у повідомленні.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 137 безпілотників, зокрема 88 реактивних Shahed. Кілька ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.

Запорізька АЕС 8 листопада повністю втратила зовнішнє електропостачання. Наразі власні потреби станції забезпечують резервні дизель-генератори, повідомила НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1". Саме вона забезпечувала зв’язок станції з українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася невдалою. У результаті станція залишилася без зовнішнього електропостачання, а її власні потреби наразі забезпечуються виключно за рахунок резервних дизель-генераторів.

"Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

Докладніше – в новині.

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