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Головне за ніч та ранок неділі, 8 листопада: обстріл Одеси, майже 200 боєзіткнень, блекаут на ЗАЕС, день ДШВ

Нічні повітряні атаки, 199 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, аварійні відключення.

Головне за ніч та ранок неділі, 8 листопада: обстріл Одеси, майже 200 боєзіткнень, блекаут на ЗАЕС, день ДШВ
Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 8 листопада та вранці російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Через обстріли виникли нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє Міненергетики України.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки та повітряні тривоги ускладнюють їх і затримують повернення електропостачання.

Найскладнішою станом на ранок залишається ситуація на Дніпропетровщині. Через російські удари пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання області енергооб’єктів. До стабілізації ситуації в регіоні діють екстрені аварійні відключення.

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Аварійні відключення також застосовують у Києві, Київській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Складною залишається ситуація і в столичному регіоні.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 199 боїв.

Найбільше атак українські захисники відбили на Костянтинівському напрямку – 23.

Дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2290 окупантів. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 606 400 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Від початку цього року підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили понад два десятки населених пунктів у трьох областях України.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара з нагоди свята Десантно-штурмових військ.

"Вони бʼються за українську землю з 2014-го, з першого дня повномасштабної війни зустріли ворога і стали на захист Півдня, Донбасу та Київщини. 95-та, 80-та, 79-та, 81-ша, воїни ДШВ! Завдяки вам вдається проривати ворожу оборону, успішно штурмувати і утримувати наші рубежі", – наголошує очільник Міноборони.

Також міністр зазначив, що на озброєнні десантників є дрони, артилерія та бронетехніка, однак головною силою ДШВ залишаються люди.

Минулого року дату відзначення Дня Десантно-штурмових військ перенесли з 21 на 8 листопада. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Нову дату обрали, щоб свято збігалося з Днем архангела Михаїла, який за новоюліанським календарем відзначають 8 листопада. Архангел Михаїл вважається покровителем воїнства.

В Одесі внаслідок чергового російського обстрілу загинула людина. Також пошкоджені адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, вранці російські війська влучили у склад продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

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Вранці 8 листопада російські військові атакували безпілотником рятувальників у Запорізькому районі. Надзвичайники саме проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару по укриттю в Комишувасі, повідомляє ДСНС України.

Унаслідок прицільної атаки особовий склад не постраждав. Водночас пошкоджень зазнала спеціальна рятувальна техніка.

"У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ ідеться у повідомленні.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 137 безпілотників, зокрема 88 реактивних Shahed. Кілька ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.

Запорізька АЕС 8 листопада повністю втратила зовнішнє електропостачання. Наразі власні потреби станції забезпечують резервні дизель-генератори, повідомила НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1". Саме вона забезпечувала зв’язок станції з українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася невдалою. У результаті станція залишилася без зовнішнього електропостачання, а її власні потреби наразі забезпечуються виключно за рахунок резервних дизель-генераторів.

"Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

Докладніше – в новині.

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