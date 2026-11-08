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На Донеччині за добу евакуювали 517 людей, серед них 31 дитину

Російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку та інші населені пункти області. 

На Донеччині за добу евакуювали 517 людей, серед них 31 дитину
Наслідки російських атак
Фото: Донецька ОВА

Упродовж доби російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Також із лінії фронту евакуювали 517 людей, зокрема 31 дитину.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі росіяни вдарили по Білозерському трьома керованими авіабомбами та безпілотником «Молнія». Унаслідок обстрілу зруйновано п’ять приватних будинків, ще чотири пошкоджено.

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У Слов’янську зафіксували два удари FPV-дронами та один – безпілотником «Молнія-2». Поранення дістала одна людина. Пошкоджено два приватні будинки, вісім торгових павільйонів та автомобіль.

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У Краматорську внаслідок шести ударів, зокрема трьох керованими авіабомбами та одного FPV-дроном, загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Попередньо, пошкоджено три автомобілі.

У Біленькому після двох ударів керованими авіабомбами загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Дружківці внаслідок удару керованою авіабомбою загинула одна людина, зруйновано приватний будинок.

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