На Донеччині за добу евакуювали 517 людей, серед них 31 дитину

Російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку та інші населені пункти області.

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Упродовж доби російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Також із лінії фронту евакуювали 517 людей, зокрема 31 дитину.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі росіяни вдарили по Білозерському трьома керованими авіабомбами та безпілотником «Молнія». Унаслідок обстрілу зруйновано п’ять приватних будинків, ще чотири пошкоджено.

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У Слов’янську зафіксували два удари FPV-дронами та один – безпілотником «Молнія-2». Поранення дістала одна людина. Пошкоджено два приватні будинки, вісім торгових павільйонів та автомобіль.

У Краматорську внаслідок шести ударів, зокрема трьох керованими авіабомбами та одного FPV-дроном, загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Попередньо, пошкоджено три автомобілі.

У Біленькому після двох ударів керованими авіабомбами загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Дружківці внаслідок удару керованою авіабомбою загинула одна людина, зруйновано приватний будинок.