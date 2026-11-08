На Житомирщині окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі

Під ударом РФ опинилися чотири громади області.

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З вечора 7 листопада російські війська завдали низки ударів по Житомирській області. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки та об’єкти тепло- й енергопостачання.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Під ударом опинилися Житомирська, Овруцька, Звягельська та Черняхівська громади.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

Наразі в області тривають відновлювальні роботи. У Житомирі, за інформацією міської ради, почали підключати до опалення частину будинків, де для цього вже є технічна можливість.

Через пошкодження енергосистеми в області діють 3,5 черги погодинних відключень електроенергії. Обмеження охоплюють понад 1000 населених пунктів і більш як 312 тисяч споживачів.