У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Рівненщині внаслідок нічної атаки пошкоджені підприємство та житловий будинок

На Сарненщині зруйнована будівля цивільного підприємства, виникла пожежа. Пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок.

На Рівненщині внаслідок нічної атаки пошкоджені підприємство та житловий будинок
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС України

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували Рівненську область. Наслідки зафіксували на Сарненщині.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

На території цивільного підприємства зруйнована одна з будівель, після чого виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Також, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибило вікна та пошкодило фасад.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies