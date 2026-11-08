На Рівненщині внаслідок нічної атаки пошкоджені підприємство та житловий будинок

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували Рівненську область. Наслідки зафіксували на Сарненщині.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
На території цивільного підприємства зруйнована одна з будівель, після чого виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
Також, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибило вікна та пошкодило фасад.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- У Хмельницькому внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, одна людина дістала травми.