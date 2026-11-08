На Рівненщині внаслідок нічної атаки пошкоджені підприємство та житловий будинок

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У ніч проти 8 листопада російські війська атакували Рівненську область. Наслідки зафіксували на Сарненщині.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

На території цивільного підприємства зруйнована одна з будівель, після чого виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Також, у двоповерховому багатоквартирному будинку вибило вікна та пошкодило фасад.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.