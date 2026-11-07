Головне за суботу, 7 листопада: майже 190 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, стрілянина в Кракові

Бойові дії на Донеччині, 187 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1718-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 187 боєзіткнень.

Найбільше – на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 листопада – в новині.

Реклама

Росія знову атакувала Одесу, внаслідок удару зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Одеської військової МВА Сергій Лисак.

Загинула одна людина.

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без електропостачання внаслідок повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Перші евакуйовані жителі Олешків, яких вдалося вивезти з окупованої території під час гуманітарної місії, завершили лікування в лікарнях і вирушили до родичів. Іншим переселенцям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу, повідомив в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Виписалися ті люди, які мають родичів або знайомих на підконтрольній Україні території. Для інших шукають варіанти тимчасового житла. Наступного тижня евакуйованим планують допомогти дістатися обраних регіонів України та облаштуватися там.

Паралельно державні служби допомагають людям оформити необхідні документи та виплати. Евакуйованих також забезпечили телефонами, одягом і засобами гігієни, допомогли відкрити банківські картки та оформити паспорти й ідентифікаційні коди.

Реклама

На площі Ринок у Кракові сталася стрілянина, внаслідок якої загинули шестеро людей, а ще півтора десятка дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Інцидент стався близько 15:00. Чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок і почав стріляти з машини по випадкових перехожих. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, поранили зловмисника і затримали його.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Він - громадянин Польщі.

Пізніше польська поліція розповіла деякі подробиці трагедії.

Докладніше – в новині.

Українців серед постраждалих унаслідок стрілянини в Кракові немає.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!