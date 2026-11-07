Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області 7 листопада поранення дістала одна людина. Протягом дня окупанти понад десять разів атакували два райони регіону безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені приватні будинки й гараж.
Також росіяни завдали ударів по Межівській громаді Синельниківського району. Там є постраждалий.
- За минулу добу російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Тоді загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, серед них 11-річна дитина. Найбільше постраждав Павлоград, де були пошкоджені житлові будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди.