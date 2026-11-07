Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

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Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області 7 листопада поранення дістала одна людина. Протягом дня окупанти понад десять разів атакували два райони регіону безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені приватні будинки й гараж.

Також росіяни завдали ударів по Межівській громаді Синельниківського району. Там є постраждалий.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА