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Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Поранення внаслідок російських обстрілів дістала одна людина.

Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами
Обстріли Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області 7 листопада поранення дістала одна людина. Протягом дня окупанти понад десять разів атакували два райони регіону безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені приватні будинки й гараж. 

Також росіяни завдали ударів по Межівській громаді Синельниківського району. Там є постраждалий.

Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

  • За минулу добу російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Тоді загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, серед них 11-річна дитина. Найбільше постраждав Павлоград, де були пошкоджені житлові будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди.
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