​Перші евакуйовані з міста Олешки жителі завершили лікування та вирушили до рідних

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Перші евакуйовані жителі Олешків, яких вдалося вивезти з окупованої території під час гуманітарної місії, завершили лікування в лікарнях і вирушили до родичів. Іншим переселенцям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу.

Про це повідомив в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Виписалися ті люди, які мають родичів або знайомих на підконтрольній Україні території. Для інших шукають варіанти тимчасового житла. Наступного тижня евакуйованим планують допомогти дістатися обраних регіонів України та облаштуватися там.

Реклама

Паралельно державні служби допомагають людям оформити необхідні документи та виплати. Зокрема, працівники київського ЦНАПу приїжджають до лікарень, щоб оформити довідки внутрішньо переміщених осіб, а Пенсійний фонд – допомогу на проживання.

Евакуйованих також забезпечили телефонами, одягом і засобами гігієни, допомогли відкрити банківські картки та оформити паспорти й ідентифікаційні коди.

Лубінець додав, що людям також надавали додаткову фінансову допомогу. Окремо опрацьовують питання подальшого догляду та проживання маломобільних евакуйованих.

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Що відомо про операцію в Олешках?

З 27 жовтня в окупованих Олешках та прилеглій території діяв гуманітарний режим тиші. Домовленостей про нього досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тривав до вечора 1 листопада.

30 жовтня прибула українська делегація з гуманітарною допомогою. Для евакуації підготували 25 автобусів на 750 місць, зокрема спеціальний транспорт для маломобільних людей.