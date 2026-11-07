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​Перші евакуйовані з міста Олешки жителі завершили лікування та вирушили до рідних

Іншим переселенцям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу.

​Перші евакуйовані з міста Олешки жителі завершили лікування та вирушили до рідних
Перші евакуйовані вже завершили лікування
Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Перші евакуйовані жителі Олешків, яких вдалося вивезти з окупованої території під час гуманітарної місії, завершили лікування в лікарнях і вирушили до родичів. Іншим переселенцям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу.

Про це повідомив в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Виписалися ті люди, які мають родичів або знайомих на підконтрольній Україні території. Для інших шукають варіанти тимчасового житла. Наступного тижня евакуйованим планують допомогти дістатися обраних регіонів України та облаштуватися там.

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Паралельно державні служби допомагають людям оформити необхідні документи та виплати. Зокрема, працівники київського ЦНАПу приїжджають до лікарень, щоб оформити довідки внутрішньо переміщених осіб, а Пенсійний фонд – допомогу на проживання. 

Евакуйованих також забезпечили телефонами, одягом і засобами гігієни, допомогли відкрити банківські картки та оформити паспорти й ідентифікаційні коди.

Лубінець додав, що людям також надавали додаткову фінансову допомогу. Окремо опрацьовують питання подальшого догляду та проживання маломобільних евакуйованих.

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця
Фото: Телеграм Дмитра Лубінця
Фото: Телеграм Дмитра Лубінця

Що відомо про операцію в Олешках?

  • З 27 жовтня в окупованих Олешках та прилеглій території діяв гуманітарний режим тиші. Домовленостей про нього досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тривав до вечора 1 листопада.
  • Евакуйовані жителі Олешків та навколишньої громади 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області.
  • Під час гуманітарної місії в Олешках Сили оборони також скористалися режимом припинення вогню, щоб евакуювати жителів підконтрольних Україні населених пунктів на правобережжі Херсонщини. Звідти вивезли 167 цивільних, зокрема 22 дітей та 21 маломобільну людину. Евакуація відбувалася через заміновані й пошкоджені дороги.
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