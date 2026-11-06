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ДСНС відновить аеромедичну евакуацію пацієнтів: уряд затвердив новий порядок

Повітряним транспортом перевозитимуть важкохворих, донорські органи та медичні бригади.

ДСНС відновить аеромедичну евакуацію пацієнтів: уряд затвердив новий порядок
ДСНС відновить аеромедичну евакуацію
Фото: Кабмін України

Україна відновлює аеромедичну евакуацію пацієнтів за допомогою повітряних суден ДСНС. Уряд затвердив порядок таких перевезень.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Новий механізм дасть змогу швидше доправляти пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої допомоги, з однієї лікарні до іншої, а також перевозити українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

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Як пояснив Корецький, наземна дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві може тривати 15-16 годин. Натомість повітряне перевезення займе лише 2-3 години.

Літаками також транспортуватимуть донорські органи для трансплантації, медичні бригади та необхідне обладнання.

Організацією евакуації займатиметься Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі, зважаючи на безпекову ситуацію та погодні умови.

Уряд розраховує, що новий механізм запрацює до кінця 2026 року.

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