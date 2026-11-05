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Російська армія атакувала безпілотником рятувальників у Слов’янську на Донеччині під час гасіння пожежі, повідомили у ДСНС.

Вранці ворог ударив по місту чотирма БпЛА. Пошкоджена адмінбудівля, виробничі приміщення та два магазини.

На території автосервісу зайнялася пожежа, під час її ліквідації російські дрони й далі кружляли поруч.

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Один із них завдав удару саме туди, де працювали рятувальники.

“На щастя, бійці ДСНС вчасно зреагували та перейшли в укриття – люди не постраждали, техніка ДСНС неушкоджена”, – зазначили у відомстві.

Попри загрозу повторних ударів, вогнеборці повністю погасили полум’я на площі 370 кв.м.