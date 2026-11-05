Російська армія атакувала безпілотником рятувальників у Слов’янську на Донеччині під час гасіння пожежі, повідомили у ДСНС.
Вранці ворог ударив по місту чотирма БпЛА. Пошкоджена адмінбудівля, виробничі приміщення та два магазини.
На території автосервісу зайнялася пожежа, під час її ліквідації російські дрони й далі кружляли поруч.
Один із них завдав удару саме туди, де працювали рятувальники.
“На щастя, бійці ДСНС вчасно зреагували та перейшли в укриття – люди не постраждали, техніка ДСНС неушкоджена”, – зазначили у відомстві.
Попри загрозу повторних ударів, вогнеборці повністю погасили полум’я на площі 370 кв.м.
- Вчора росіяни вдарили авіабомбою по історичній будівлі лікарні у Слов’янську. "ФАБ-250" влучила у старий корпус медзакладу в центральній частині міста. Також пошкоджені інші корпуси лікарні та приватні будинки.