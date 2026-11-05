Головне за ніч та ранок четверга, 5 листопада: понад 180 боїв, наслідки атаки на Комишуваху, спецоперація КОРД у Тернополі

Нічні повітряні атаки , 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, «мінування» літаків у Європі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 42 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання досі триває вже четверту добу.

У Нацполіції України зазначили, що під завалами можуть перебувати ще 33 людини. Триває ідентифікація знайдених тіл.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення.

Реклама

Найбільше боїв пройшло на Покровському (17) та Костянтинівському (10) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2380 окупантів, танк, 3 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 5 НРК, 375 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 599 390 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Станом на кінець вересня 2026 року із 38 основних російських НПЗ 15 були виведені з експлуатації, ще 12 — скоротили обсяги виробництва нафтопродуктів.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, українські «далекобійні санкції» завдають відчутних ударів по російському нафтопереробному сектору.

Унаслідок цього загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Докладніше – в новині.

Реклама

У ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну двома керованими ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України спростували повідомлення про те, що після ймовірного удару США по Ірану Тегеран нібито має намір відповісти обстрілами Києва, Львова та Одеси.

Низка Telegram-каналів поширили фрагмент етеру державного телебачення Ірану, де зображена мапа України з позначеними найбільшими містами. У студії буцімто обговорювали атаку у відповідь на ескалацію з боку Вашингтона. Насправді ж такої дискусії не було, а сам скріншот трансляції є сфабрикованим. У цей момент на графіці показували зовсім інше зображення.

ЦПД попереджає, що ворог намагається поширювати серед українців панічні настрої через уявну загрозу ракетних ударів з боку Ірану.

У Тернополі правоохоронці проводили спецоперацію для затримання чоловіка, який забарикадувався у торговельному закладі.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло близько 11:00 5 листопада. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення почули два постріли.

Уже близько 12:00 стало відомо, що спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який стріляв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Затриманий – місцевий житель 1973 року народження. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. Подробиці правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Реклама

Понад 10 літаків у Європі вчора і сьогодні отримали повідомлення про бомби, деяким з них довелося змінити маршрут, повідомляє BBC.

Відомо, зокрема, про затримання кількох рейсів до Риму, Варшави, Софії.

Поліція Чехії повідомляла, що "готується до приземлення" чотирьох рейсів, які прямують до Праги, після того як "отримала погрозу щодо розміщення саморобного вибухового пристрою".

Майже 200 пасажирів було евакуйовано з літака авіакомпанії Wizz Air, що прямував із Мілана до Бухареста, – через погрозу про закладення вибухового пристрою.

Більше інформації – в новині.

У Білому домі заявили, що «радикальним лівим» не вдасться скасувати заслуги Трампа, здобуті ним за останні два роки.

Мовляв, за президентства Трампа США досягли енергетичної незалежності, рекордних показників виробництва енергоресурсів і найбільшого в сучасній історії скорочення насильницької злочинності. Адміністрація наголосила на посиленні охорони кордонів, масштабних депортаціях нелегальних мігрантів і скасуванні програм DEI.

У пресрелізі також зазначається, що спроби оголосити Трампу імпічмент, скасувати його політичний курс або звести нанівець досягнення його адміністрації «матимуть такий самий результат, як і попередні спроби радикальних лівих, — провал». «Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу», – йдеться у повідомленні.

Детальніше про проміжні вибори в США – у нашій публікації «Удар по Трампу».

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!