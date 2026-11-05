Канцлер Німеччини скептично поставився до перемоги демократів на виборах у США

Голова уряду не прогнозує значних змін у політиці Вашингтона на наступні два роки.

Очільник німецького уряду Фрідріх Мерц не поділяє ентузіазму, пов'язаного з переконливою перемогою Демократичної партії на виборах до обох палат американського Конгресу.

Як пише Deutsche Welle, канцлер Німеччини заявив на економічному форумі, що не вважає результат голосування у США настільки впливовим, як чимало інших політиків, і не перебуває "у захваті" від поразки республіканців. Мерц нагадав, що упродовж двох років свого президентського терміну Дональд Трамп фактично керував країною, не радячись з Конгресом.

Лідер Християнсько-демократичного союзу переконаний, що надалі господар Білого дому так само буде обходити парламент за допомогою виконавчих указів, які дають йому широкі повноваження. Зміни можливі лише у тих сферах, які конституція США чітко закріплює виключно за Конгресом - це бюджетні питання та планування у сфері збройних сил, наприклад, рішення щодо кількості американських військ у Європі.

Внутрішні виборчі питання турбують канцлера набагато більше: цьогоріч ХДС провалив боротьбу за регіональні парламенти у кількох федеральних землях, допустивши до влади ультраправих з "Альтернативи для Німеччини".