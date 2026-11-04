Навчання відбуваються в межах місії ЄС EUMAM Ukraine за участю інструкторів із Німеччини, Словенії та Литви.

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Українські військовослужбовці проходять курс Designated Marksman (влучні стрільці) на полігоні в Німеччині. Підготовку спільно проводять інструктори Бундесверу, Збройних сил Словенії та Литви в межах Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Кожна країна-партнер долучається до навчання за своїм напрямом. Німеччина забезпечує курс усім необхідним, словенські інструктори навчають стрільби та спостереження, а литовські – маскування та прихованого висування.

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Обмін досвідом є взаємним: інструктори також вивчають тактику Сил оборони України.

Уже на другий день навчань курсанти виконують стрільби на відстані 700–800 метрів. Надалі умови постійно ускладнюють.

Влучні стрільці забезпечують прикриття своєї групи на дистанціях, де можливості звичайної піхоти вже обмежені, та доповнюють роботу снайперів.

У Німеччині підготовку організовує багатонаціональне Командування спеціальної підготовки (ST-C). За даними Бундесверу, станом на червень 2026 року тут пройшли навчання понад 29 тисяч українських військовослужбовців.

У Генштабі ЗСУ подякували Німеччині, Словенії та Литві за професіоналізм інструкторів і послідовну підтримку, а також усім партнерам місії EUMAM Ukraine.