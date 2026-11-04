Росія продасть частку в найбільшій танкерній держкомпанії «Совкомфлот», аби покрити дефіцит бюджету

Російська влада вперше за тривалий час готується продати пакет акцій великої державної компанії «Совкомфлот», щоб знайти кошти для бюджету.

Дефіцит цього року становить 7,3 трлн рублів, а в 2027-2029 роках очікується ще понад 15 трлн рублів, пише The Moscow Times.

«Росмайно» оголосило про початок відбору організаторів для продажу 7,8% акцій «Совкомфлоту». На продаж виставлять приблизно десяту частину державної частки, яка загалом становить 82,8%. До початку повномасштабного вторгнення компанія володіла найбільшим у світі флотом середньотоннажних танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами.

Якщо акції продадуть, Мінфін РФ може отримати близько 15 млрд рублів. Проте реальний виторг може виявитися нижчим. Кошти від приватизації спрямують до федерального бюджету, де наступного року заплановано чергове зростання військових витрат. Вони сягнуть 17,1 трлн рублів, що становить 35% від усіх видатків держави, і зростуть на третину порівняно з законом про бюджет-2026. Мінфін РФ закладає дефіцит бюджету на наступний рік у розмірі 5,4 трлн рублів, незважаючи на третє за три роки підвищення податків. У 2028 році «діра» в бюджеті очікується на рівні 5,1 трлн рублів, а в 2029 році — 5,2 трлн.

Аналітики припускають, що акції «Совкомфлоту» можуть також продати у межах непублічної угоди, коли заздалегідь обраний інвестор придбає пакет поза біржею. Якщо ж папери виставлять на біржу, ринку буде складно їх освоїти, адже нині в обігу перебуває 16% акцій, і продаж збільшить цю частку в півтора раза.

У травні російська влада вже оголошувала про плани продати 25% «Аерофлоту» восени, але обвал на біржі змусив відкласти цю ідею. Акції «Аерофлоту» з січня по липень подешевшали більш ніж удвічі й зараз торгуються приблизно по 37 рублів за штуку, що на 35% нижче від показників на початку року.