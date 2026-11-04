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Кос: Єврокомісія пропонує нову модель інтеграції країн-кандидатів до ЄС

Нова модель передбачає поступове залучення країн-кандидатів до європейських структур ще до офіційного вступу.

Кос: Єврокомісія пропонує нову модель інтеграції країн-кандидатів до ЄС
Марта Кос, Європейський комісар з питань сусідства та розширення
Фото: euneighbourseast.eu

Єврокомісія пропонує запровадити нову модель поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС. Вона має доповнити та посилити чинний процес вступу.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації щорічної доповіді Єврокомісії щодо розширення у Комітеті із закордонних справ Європейського парламенту в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Кос, ЄС хоче надати країнам-кандидатам більше можливостей для інтеграції ще до набуття повноправного членства.

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У першому кварталі 2027 року Єврокомісія планує розпочати поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами. Під час них сторони оцінять уже наявні заходи співпраці та розглянуть нові можливості для зближення.

Ще одним важливим напрямом нової моделі стане безпека. Єврокомісарка наголосила, що події в країнах, які беруть участь у процесі розширення, безпосередньо впливають на безпеку всього Євросоюзу.

Зокрема, йдеться про протидію дезінформації, кібератакам та організованій злочинності. Кос також відзначила стійкість України в умовах російської агресії та наголосила, що досвід України й поглиблення співпраці з ЄС допомагають зміцнювати європейську безпеку та обороноздатність.

Інтеграція країн-кандидатів до безпекових структур Євросоюзу, за словами комісарки, сприятиме обміну інформацією, координації дій, контролю міграції та протидії зовнішньому тиску.

Марта Кос наголосила, що поступова інтеграція не замінює повноцінного вступу до ЄС, а є частиною загального процесу розширення.

Також єврокомісарка зазначила, що Чорногорія має чіткі шанси стати 28-м членом Європейського Союзу.

  • Напередодні Україна і Єврокомісія обговорили прискорення виконання проміжних критеріїв у межах переговорів про вступ до Євросоюзу та відкриття решти переговорних кластерів.
  • Наразі євроінтеграційний прогрес нашої держави блокує Угорщина. Так, за підсумками засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення у Брюсселі 3 листопада угорська сторона в черговий раз відмовилася підтримати подальше просування процесу відкриття двох останніх переговорних кластерів. Будапешт не висуває вимог і претензій до Києва, а також предметних заперечень.
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