Туск хоче особисто зустрітися з Навроцьким через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність цього тижня провести особисту зустріч із президентом Каролем Навроцьким. Він сподівається, що переговори допоможуть знизити напруженість навколо кризи в Конституційному трибуналі країни.
Про це Туск сказав після засідання Ради національної безпеки, пишуть Euronews.
За його словами, попри розбіжності в позиціях, обидві сторони несуть спільну відповідальність за безпеку держави та мають шукати способи запобігти подальшій політичній нестабільності.
"Я готовий цього тижня до зустрічі віч-на-віч, щоб ми могли обговорити, як назавжди знизити цю напруженість", – заявив прем’єр.
У канцелярії президента підтвердили, що отримали пропозицію про зустріч. Речник Навроцького Рафал Леськевич нагадав, що глава держави неодноразово заявляв про готовність до переговорів із прем’єром.
Водночас дату зустрічі поки не визначили. У середу Навроцький має вирушити до Словаччини на зустріч президентів країн Вишеградської групи.
Що передувало?
- Криза загострилася через суперечку щодо складу Конституційного трибуналу. У п’ятницю ввечері Навроцький намагався потрапити до будівлі суду на тлі протистояння навколо призначення нових суддів. Поліція оточила будівлю, а конфлікт транслювали наживо.
- Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту. Натомість уряд наполягає, що проводить необхідні реформи для відновлення верховенства права після років втручання в судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS).
- Туск у відеозверненні звинуватив президента Кароля Навроцького, його попередника Анджея Дуду та партію PiS у руйнуванні верховенства права. Прем’єр наголосив, що політичні діячі не мають права втручатися в роботу суду чи тиснути на суддів.
- Європейська комісія заявила, що стежить за ситуацією. У Брюсселі наголосили, що польська влада має забезпечити роботу Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та практики Суду ЄС.