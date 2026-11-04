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Туск хоче особисто зустрітися з Навроцьким через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

У канцелярії президента Польщі підтвердили, що отримали прохання про зустріч.

Туск хоче особисто зустрітися з Навроцьким через конфлікт навколо Конституційного трибуналу
Прем'єр-міністр Дональд Туск і президент Кароль Навроцький
Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність цього тижня провести особисту зустріч із президентом Каролем Навроцьким. Він сподівається, що переговори допоможуть знизити напруженість навколо кризи в Конституційному трибуналі країни.

Про це Туск сказав після засідання Ради національної безпеки, пишуть Euronews.

За його словами, попри розбіжності в позиціях, обидві сторони несуть спільну відповідальність за безпеку держави та мають шукати способи запобігти подальшій політичній нестабільності.

"Я готовий цього тижня до зустрічі віч-на-віч, щоб ми могли обговорити, як назавжди знизити цю напруженість", – заявив прем’єр.

У канцелярії президента підтвердили, що отримали пропозицію про зустріч. Речник Навроцького Рафал Леськевич нагадав, що глава держави неодноразово заявляв про готовність до переговорів із прем’єром.

Водночас дату зустрічі поки не визначили. У середу Навроцький має вирушити до Словаччини на зустріч президентів країн Вишеградської групи.

Що передувало?

  • Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту. Натомість уряд наполягає, що проводить необхідні реформи для відновлення верховенства права після років втручання в судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS).
  • Туск у відеозверненні звинуватив президента Кароля Навроцького, його попередника Анджея Дуду та партію PiS у руйнуванні верховенства права. Прем’єр наголосив, що політичні діячі не мають права втручатися в роботу суду чи тиснути на суддів.
  • Європейська комісія заявила, що стежить за ситуацією. У Брюсселі наголосили, що польська влада має забезпечити роботу Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та практики Суду ЄС. 
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