Туск хоче особисто зустрітися з Навроцьким через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

У канцелярії президента Польщі підтвердили, що отримали прохання про зустріч.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність цього тижня провести особисту зустріч із президентом Каролем Навроцьким. Він сподівається, що переговори допоможуть знизити напруженість навколо кризи в Конституційному трибуналі країни.

Про це Туск сказав після засідання Ради національної безпеки, пишуть Euronews.

За його словами, попри розбіжності в позиціях, обидві сторони несуть спільну відповідальність за безпеку держави та мають шукати способи запобігти подальшій політичній нестабільності.

"Я готовий цього тижня до зустрічі віч-на-віч, щоб ми могли обговорити, як назавжди знизити цю напруженість", – заявив прем’єр.

У канцелярії президента підтвердили, що отримали пропозицію про зустріч. Речник Навроцького Рафал Леськевич нагадав, що глава держави неодноразово заявляв про готовність до переговорів із прем’єром.

Водночас дату зустрічі поки не визначили. У середу Навроцький має вирушити до Словаччини на зустріч президентів країн Вишеградської групи.

Що передувало?

Криза загострилася через суперечку щодо складу Конституційного трибуналу. У п’ятницю ввечері Навроцький намагався потрапити до будівлі суду на тлі протистояння навколо призначення нових суддів. Поліція оточила будівлю, а конфлікт транслювали наживо.

Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту. Натомість уряд наполягає, що проводить необхідні реформи для відновлення верховенства права після років втручання в судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS).