Трамп відреагував на поразку республіканців на проміжних виборах у США

Президент США Дональд Трамп зробив першу заяву за підсумками проміжних виборів до Конгресу США, на яких його Республіканська партія втрачає контроль над обома палатами.

У власній соцмережі Truth Social глава держави написав, що його імені не було в бюлетені - інакше б республіканці "здобули переконливу перемогу". Також він виклав світлину червоної бейсболки з написом "ВЕТО", натякаючи на свою обіцянку блокувати усі законодавчі ініціативи демократів.

Упродовж всієї передвиборчої кампанії Трампа наголошував на тому, що електорат республіканців має голосувати так, наче підтримує особисто його. Чимало політтехнологів вважали цю стратегію невдалою, адже зазвичай партія влади намагається перед проміжними виборами дистанціюватися від президента, якого американці звинувачують в економічних проблемах та невиконанні обіцянок.

Трамп також продовжував переконувати у тому, що має високі рейтинги, хоча рівень довіри до нього впав до рекордно низького показника за обидва його президентські терміни.