Флібустьєри XXI століття. Як приватний флот обходить українську блокаду окупованого Криму

250 тисяч рублів за переправу баржею до Криму. Контейнери, буксири, морські перевезення без черг. Поки росіяни обмежують рух Кримським мостом та офіційною поромною переправою, а Сили оборони перекривають рух офіційному морському транспорту, приватні перевізники відкрито рекламують альтернативну доставку вантажів на окупований півострів.

Фото: атеш

Росіяни дедалі жорсткіше регулюють вантажні перевезення до окупованого Криму. Кримський міст залишається недоступним для значної частини вантажного автотранспорту. Офіційна поромна переправа працює з обмеженнями за категоріями вантажів, а пріоритет отримують товари першої необхідності та спеціальні перевезення.

Для решти вантажів російська сторона пропонує використовувати альтернативні способи доставки, зокрема сухопутний маршрут через окуповані території України.

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Але сухопутна логістика означає додаткові витрати, час і ризики. Саме тому наявність комерційних пропозицій морського транспорту заслуговує на увагу. Виникає логічне питання, як при таких умовах росіянам вдалось не тільки стабілізувати ринок палива, але уникнути шаленого стрибка інфляції на півострові та дефіциту товарів.

Ми провели дослідження оголошень на російському Avito за запитом «баржа» в Керчі. Станом на ранок 22 жовтня пошук показував 52 результати. Нам вдалося ідентифікувати 50 реальних окремих оголошень, із яких 30 розміщені в розділі Керчі. Тепер починається найцікавіше. Скільки коштує приватна переправа?

Власна баржа площею 350 м². Заявлена вартість перевезення до Криму становить 250 тисяч рублів, у зворотному напрямку – 200 тисяч. Вантаж – бензовози, фури, спецтехніка, сільгосптехніка, бітумовози. Дрібне не перевозять.

Різниця між в Крим та з Криму в 25%. Причому продавець окремо обіцяє відсутність черг, роботу без вихідних і можливість організувати перевезення без передоплати.

Інші пропозиції демонструють, наскільки різноманітним став цей ринок. Є й дрібніший рівень. «Транспортировка груза через Керченский пролив», від п'яти тисяч. Власні баржі та буксири, 24/7. Окремо перевезення 20- та 40-футових контейнерів від 150 тисяч рублів. Є пропозиції перевезень від 100 та 250 тисяч.

У частині оголошень не зазначено одиниці тарифікації, а в інших ціна залежить від вантажу та складу послуг. Але.

Головне встановлено. На російському ринку відкрито пропонують різні формати морського перевезення вантажів до окупованого Криму. Від окремих контейнерів до використання барж і буксирів.

І це не обмежується Avito.У вересні «Волго-Балтійська транспортна компанія» розмістила на спеціалізованому порталі «Корабел.ру» пропозицію перевезення суховантажним теплоходом із можливістю приймати контейнери та збірні вантажі різних замовників.

Отже, йдеться про пропозиції як на масовому майданчику приватних оголошень, так і на професійному ринку морської логістики.

У підсумку, приватні перевізники забезпечують те, чого бракує частині вантажовласників у державній системі: можливість замовити окрему доставку, перевезти контейнер або домовитися про транспортування вантажної партії без прив’язки до звичайного автомобільного порома. На свій страх і ризик, який значно менший за ризик бути ураженим на сухопутному коридорі.