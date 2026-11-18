В листопаді радниця Путіна Олена Ямпольська повідомила: з 1 вересня 2027 року в школах Донбасу й Новоросії з'являться спеціальні посібники з російської мови. Підготовка вже на фінішній прямій.

Фото: Центр національного спротиву

Перекладаємо з російського чиновницького на людську. Дитина, яка виросла між двома мовами, для Кремля – недодитина. Брак. Партія, до якої прикрутили не ту деталь, і тепер потрібна окрема інструкція, як це виправити.

Офіційний Кремль називає це красивіше. Каже про «особливості близькородинної двомовності» і про необхідність забезпечити «чистоту русского языка». Чистоту. Слово з тієї ж шухляди, де лежать «очищення», «санітарні зони», «корінне населення» та «титульна нація». Чистоти вимагають від мови тоді, коли вже вирішили, що її носії забруднені.

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Не посібник для тих, хто не знає російської. Чимало цих дітей говорили нею вдома ще до 2014 року. Посібник для тих, у кого російська «не така». Бо поруч із нею звучала українська.

Українську в цій схемі оголошено інфекцією. Дитину оголошено носієм. А школу – лазаретом, де носія лікують окремим підручником.

Це не імпровізація. Мінпросвіти адміністративно витісняє українську мову зі шкіл через федеральні переліки підручників, навчальні програми та відсутність реальних умов для українськомовної освіти. Паралельно росіяни запроваджують власні підручники історії, включно з окремими матеріалами про так звану «історію Донбасу та Новоросії». Тепер до історичної політики додають спеціальну мовну програму. Зверніть увагу на послідовність. 2025 рік – президентські доручення та зміни в освітніх правилах. Жовтень 2026 року – з'їзд русистів, підготовка педагогів і спеціальних посібників. Листопад 2026 року – підтвердження завершення розробки. Вересень 2027 року – заплановане впровадження в школах. Росіяни навіть не приховують призначення цієї політики. Інтеграція окупованих територій через російську мову. Спочатку дітям пишуть історію. Тепер пишуть мову. Далі, мабуть, напишуть і правильних дітей.

Система, яка ділить дітей на чистих і тих, хто потребує очищення, готує для них окрему методику й називає це турботою, має точну назву. Російський фашизм. Без лапок і без пом'якшень. Не як гасло. Як опис механізму: очищення, категоризація дітей за походженням і державний контроль над тим, якою мовою вони мають думати.

Росіяни навіть не приховують призначення цієї політики. Вони називають її допомогою. Тільки поки без чорних сорочок та погромів: вони замінили їх чиновницькою лексикою, федеральним переліком та російською армією з ФСБ.

Недодітей у цій історії немає. Є імперія, яка боїться дитини, що розуміє дві мови.