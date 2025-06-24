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Заборона Росією вивчення української в школах на ТОТ - це черговий прояв лінгвоциду, - Кремінь

Витіснення української мови з основних сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях розпочалося 2014 року. 

Заборона Росією вивчення української в школах на ТОТ - це черговий прояв лінгвоциду, - Кремінь
Тарас Кремінь
Фото: detector.media/

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України є черговим проявом політики лінгвоциду.

Про це він написав у фейсбуці, коментуючи наказ Міністерства освіти РФ про виключення української мови з програми навчання в середніх школах.

"Цілеспрямована і системна дискримінація, переслідування та репресії проти громадян України за мовною ознакою є однією зі складових кремлівської політики геноциду українського народу", - наголосив Кремінь.

Він зазначив, що витіснення української мови з основних сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях України розпочалося 2014 року. 

"Після початку повномасштабного вторгнення Росія з новою силою розпочала наступ на українську мову, і найбільше постраждала саме сфера освіти. Лінгвоцид - один із найбільших ризиків у гуманітарній сфері. Саме тому я вкотре наголошую, що українська мова та її конституційний статус не можуть бути предметом спекуляцій та політичних компромісів під час проведення переговорів із країною-агресором", - наголосив Кремінь.

Як повідомлялося, в окупованому Криму не залишилося жодної школи з викладанням українською мовою
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